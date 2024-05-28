北海道限定 おさわりなめこストラップまとめ売り

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商品詳細
北海道限定おさわりなめこストラップ3個セットキタキツネ・パイロット・メロン新品未使用・お値下げ不可購入後、暗所にて保管しておりました。現在は販売されていない貴重なグッズかと思います。レア品の為、価格帯高めに設定しております。使用感は出品者の感覚の為、必ずご購入前に写真で状態をご確認下さい。写真と実物の色合い等は光の加減で違って見える事がございます。素人検品の為、スレ・キズ・細かな汚れがある場合がございます。ご質問等は、ご購入前にコメントへお願い致します。#北海道#空港#ご当地限定#レア#おさわりなめこ#ストラップ
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