リコスティーニ　F5 クラリネット　マウスピース

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イタリアのハンドメイドマウスピースリコスティーニのF5ですリコスティーニはクラリネットの国際コンクールで受賞した奏者がこぞって使うマウスピースとして有名になりました現在日本国内の楽器店ではほぼ在庫がなく、発注しても１年以上はかかるみたいですこちらのF5は内径デザインがバンドレンB40を参考にしていますそれでいてオープニングとフェイシングは１１４/２２のため、B40とBD4を合わせた感じです吹きごごちはB40よりも軽く、音色もダークで柔らかいですB40では息か詰まったり、音が開いてしまう方にオススメします合わせるリードはダダリオのレゼルヴクラシックの31/2が合うかなぁと（個人の好みもありますが、、）ありがちなスロートや高音の音程ぶら下がりもありません特殊な素材で５年以上同じものを吹いている方もいますよろしくお願い致します♪種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピース