タイ　ソードゥアン　二胡　民族楽器

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タイのソードゥアン(二胡)になります中国の二胡やソーウーよりも小さく、高音を担当する楽器です。民族楽器としては作りは良い様に思います。松脂も付いていますのですぐに演奏可能です。専用のソフトケース付きです。ケースに入れてプチプチで巻いて発送致します。♯ソードゥワン種類···二胡