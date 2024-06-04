タイ　ソードゥアン　二胡　民族楽器

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商品詳細
タイのソードゥアン(二胡)になります中国の二胡やソーウーよりも小さく、高音を担当する楽器です。民族楽器としては作りは良い様に思います。松脂も付いていますのですぐに演奏可能です。専用のソフトケース付きです。ケースに入れてプチプチで巻いて発送致します。♯ソードゥワン種類···二胡
http://narcologia.ru/goods/capitation601808.html
http://narcologia.ru/goods/approximate108420.html
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