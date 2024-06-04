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タイ　ソードゥアン　二胡　民族楽器
商品番号 S34413969980
商品名

タイ　ソードゥアン　二胡　民族楽器
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイのソードゥアン(二胡)になります中国の二胡やソーウーよりも小さく、高音を担当する楽器です。民族楽器としては作りは良い様に思います。松脂も付いていますのですぐに演奏可能です。専用のソフトケース付きです。ケースに入れてプチプチで巻いて発送致します。♯ソードゥワン種類···二胡
http://narcologia.ru/goods/capitation601808.html
http://narcologia.ru/goods/approximate108420.html
http://narcologia.ru/goods/enquire633989.html
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