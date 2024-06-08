ERNIE BALL レザーストラップ TAN ロックピン付き アーニーボール

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・ERNIEBALL2\"Tri-GlideItalianLeatherStraps#4136+JimDunlopSLS1031NSTRAPLOK・Color：Tan・Size：長さ約835～1,500mm、幅約47mm・素材：ItalianLeather・新品購入後、ロックピンを取り付けただけの未使用品。・ERNIEBALL2\"Tri-GlideItalianLeatherStraps#4136+JimDunlopSLS1031NSTRAPLOKになります。2\"Tri-GlideItalianLeatherStrapsは薄く柔らかながら非常に耐久性の高いレザーを使用することで、使い勝手の良いシンプルなスライド・アジャスター構造を可能にしました。さらにストラップ・エンド部にはアーニーボール・ロゴがゴールドでプリントされ、より高級感を高めています。こちらはロックピンを取り付けた後、自宅にて保管していた未使用品です。ナチュラルカラーのギターやベースにマッチするお色だと思います。お得なセット売りですので、お探しの方、よろしくお願いいたします。ERNIEBALLアーニーボールCOMFORTSTRAPPレザーストラップストラップguitarギターbassベースJimDunlopジムダンロップダンロップSLS1031NSTRAPLOKストラップロックロックピンフェンダーギブソン新品未使用品新品未使用品