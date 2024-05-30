希少 レア 1/43 レクサス LS600hL SONIDO MODEL

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値下げ交渉不可生産台数限定品(300台)の大変希少なミニカーです。レクサスLS600hLJUNCTIONPRODUCEのカスタムが再現されており、フロントエアロやリアの4本出しマフラー、メッキホイール等が奢られています。コレクションとして大切に保管しておりました。外箱もあります。10年近く前に発売されたミニカーで、古い物のため、あくまでも一度人の手に渡った物とご理解ください。