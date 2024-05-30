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希少 レア 1/43 レクサス LS600hL SONIDO MODEL
商品番号 K63514194077
商品名

希少 レア 1/43 レクサス LS600hL SONIDO MODEL
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ交渉不可生産台数限定品(300台)の大変希少なミニカーです。レクサスLS600hLJUNCTIONPRODUCEのカスタムが再現されており、フロントエアロやリアの4本出しマフラー、メッキホイール等が奢られています。コレクションとして大切に保管しておりました。外箱もあります。10年近く前に発売されたミニカーで、古い物のため、あくまでも一度人の手に渡った物とご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/composite184254.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic360312.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement495099.html
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