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水墨山水　掛軸　Y078
商品番号 J80828871834
商品名

水墨山水　掛軸　Y078
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

水墨山水掛軸共箱紙本軸長さ　約63Cm　縦　　約192Cm　横　　約55.5Cm原本縦　約105Cm　　横　約43Cm長期保管です。シミ等有りますので画像を確認の上ご理解出来る方にお願い致します。
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