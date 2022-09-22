ワンピース ゴールデン電伝虫 AirPods Pro 第１世代 ケース

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ONEPIECEワンピースcasetifyゴールデン電伝虫AirPodsProcase第一世代バスターコールに使用される「ゴールデン電伝虫」を再現したAirPodsProケース。ゴールドミラー仕上げのスペシャルなケースは殻と胴体部分が取り外し可能。殻の部分だけを持ち運んだり、観賞用に飾ったり、作品の世界観を楽しんで！製品仕様このケースは日常的な摩耗からAirpodsProを保護するものであり、過酷な衝撃や擦り傷、激しい運動から保護するものではありません。高級感のあるゴールド仕上げのため、傷がつきやすいので、特にご注意ください。-充電ポートアクセス付き。充電するにはシェルを取り外す必要があります。-ワイヤレス充電に対応（Magsafeの接着は不可）-縦置きスタンド-持ち運びに便利な2WAY仕様。新品未使用ですが神経質な方はご遠慮ください。