【2023年製作＊価格交渉OK】＊狂・気・愛　　現代アート アニメ イラスト

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【お値下げについて】お気持ちで宜しければお値下げさせて頂きます！お気軽にコメント下さい(*^^*)《シリーズコンセプト》女の子をモチーフにしたキャッチーでポップな「可愛さの中に潜む闇」シリーズ。表面上は可愛らしく見えるが、その内側には不気味さや狂気、悲しみなどが潜んでいる観る者を欺く作品を描く。このコンセプトは現代社会で起こる偽善や表面上の美しさに対する批判や警鐘、アーティスト自身の内面的光闇を表現するために生まれた。※Tシャツにもなってるよ♡《作品について》サイズ:F4号（333×242mm）技法:アクリル絵の具、オイルパステル、ポスカ、スプレー好きな人の心臓を食べるメンヘラ（地雷系）女子♡#地雷系#メンヘラ#ピンク#現代アート#イラスト#アニメ#コンテンポラリーアート#絵画#アート#インテリア