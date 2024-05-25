石井不老 備前 酒器 ぐい呑 共箱

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石井不老 備前焼 手捻り宝瓶 共箱 煎茶道具 重要無形文化財◇鉄瓶銀瓶 ... 石井不老 備前焼 手捻り宝瓶 共箱 煎茶道具 重要無形文化財◇鉄瓶銀瓶 ...



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備前焼ぐい呑 備前焼ぐい呑

備前焼ぐい呑■作品備前ぐいのみ■作者石井不老■概要・中古品です。購入後は未使用です。・共箱付き※箱には焼けやシミ等の変色があります。また、紐には汚れが目立ちます。・こちらの品物は中古品ですので、商品写真をご確認していただき、ご理解ご納得の上でご購入いただきますようお願い申し上げます。■寸法(約)・径5.8cm、高さ4.7cm■【商品(陶芸・工芸品)について】・出品している陶芸・工芸品は全て家族が収集したものです。私自身は全くの素人ですので、価格のご相談やご質問へのご返事は家族との確認後になります。返信までお時間をいただく場合もございます。予めご了承ください。・ご不明な点やご質問などは、必ずご購入前にお願いいたします。商品写真の追加も可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。種類···酒器