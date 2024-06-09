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『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』１／６スケールフィギュア
商品番号 R19143878453
商品名

『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』１／６スケールフィギュア
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 8,215 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア整理のため出品です。一度箱から出し飾っておりましたが、スペース確保のためほとんど飾っておりませんでした。超絶美品です。即購入可能。【ムービー・マスターピース】ホットトイズスケール　　　1/6スケールサイズ　　　高さ約29センチ可動ポイント　30箇所パッケージ　クローズドボックス生産情報　初回限定生産製品種別　ハイエンド１／６スケール可動式フ　　　　　　　　　　　ィギュア-----------------------------------------------付属品（アクセサリー）差し替え用ヘッド（ピーター・パーカー）、差し替え用眼部パーツ（×3セット）、差し替え用パーツ（ウェブ・シューティング×2）、ウェブ・ウィング（×3）、マスク、サングラス、スマートフォン、スパイダーウェブ（×6）、スパイダーウェブ用エフェクトパーツ、差し替え用ハンドパーツ（×8）、特製台座、シークレット・アクセサリーフィギュア種類···スケールフィギュアスケール···1/6フィギュア種類···スケールフィギュアスケール···1/6
http://narcologia.ru/goods/symmetric774345.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless685359.html
http://narcologia.ru/goods/approximate497420.html
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