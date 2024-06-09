『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』１／６スケールフィギュア

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フィギュア整理のため出品です。一度箱から出し飾っておりましたが、スペース確保のためほとんど飾っておりませんでした。超絶美品です。即購入可能。【ムービー・マスターピース】ホットトイズスケール 1/6スケールサイズ 高さ約29センチ可動ポイント 30箇所パッケージ クローズドボックス生産情報 初回限定生産製品種別 ハイエンド１／６スケール可動式フ ィギュア-----------------------------------------------付属品（アクセサリー）差し替え用ヘッド（ピーター・パーカー）、差し替え用眼部パーツ（×3セット）、差し替え用パーツ（ウェブ・シューティング×2）、ウェブ・ウィング（×3）、マスク、サングラス、スマートフォン、スパイダーウェブ（×6）、スパイダーウェブ用エフェクトパーツ、差し替え用ハンドパーツ（×8）、特製台座、シークレット・アクセサリーフィギュア種類···スケールフィギュアスケール···1/6フィギュア種類···スケールフィギュアスケール···1/6