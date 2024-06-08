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畑萬窯　水芭蕉紋　ランプ
商品番号 J81933669076
商品名

畑萬窯　水芭蕉紋　ランプ
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 13,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この作品は伊万里の畑萬窯のランプです。水芭蕉の紋様を薄く彫りつけ全体は染付けで吹墨してます。電球は60ワットで、水芭蕉の色が、蛍光灯では白く、普通電球では暖色になります。部屋のインテリアには素晴らしいです。【寸法】径13.4㎝　高さ21㎝　台寸法21.5Х21.5Х4㎝　コード長180㎝【共箱】箱はありません。【窯出し価格】¥140.000【送料】送料込みです。送料はこちらで負担致します。
http://narcologia.ru/goods/manufacture729641.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate329248.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador259306.html
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