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商品詳細
この作品は伊万里の畑萬窯のランプです。水芭蕉の紋様を薄く彫りつけ全体は染付けで吹墨してます。電球は60ワットで、水芭蕉の色が、蛍光灯では白く、普通電球では暖色になります。部屋のインテリアには素晴らしいです。【寸法】径13.4㎝ 高さ21㎝ 台寸法21.5Х21.5Х4㎝ コード長180㎝【共箱】箱はありません。【窯出し価格】¥140.000【送料】送料込みです。送料はこちらで負担致します。
http://narcologia.ru/goods/manufacture729641.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate329248.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador259306.html
畑萬窯 水芭蕉紋 ランプ
畑萬窯 水芭蕉紋 ランプ
畑萬窯 水芭蕉紋 ランプ-eastgate.mk
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畑萬窯 水芭蕉紋 ランプ
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