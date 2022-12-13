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ドイツ空軍 A310 政府専用機　安全のしおり
商品番号 Y23906238500
商品名

ドイツ空軍 A310 政府専用機　安全のしおり
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 2,834 円
在庫状況 あり

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商品詳細

貴重品ドイツ空軍　政府専用機A310　（エアバス310）Luftwaff　10+21　10+22共用　安全のしおり10+21→1991/08登録・2014/06抹消10+22→1991/08登録・2011/06抹消（あくまでも参考程度で）私的には綺麗な方だと思います。（個人的感覚ですので）もう入手は厳しいと思います。コレクションにいかがでしょうか。この物の特徴・特性を、ご理解していただける方のみ、よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic625137.html
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