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ポケモンカード レイジングサーフ シュリンク付き box
商品番号 C46427980529
商品名

ポケモンカード レイジングサーフ シュリンク付き box
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,059 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックス新品未開封　シュリンク付きポケモンカードレイジングサーフBOX商品特性上、中身はランダムなので中身の評価は辞めてください。すり替え等防止のため、購入後の返品、返金、キャンセルは受け付けませんので予めご了承ください。お値下げは不可❌即購入OKです！発送は2〜3日に設定してますが、基本的には1〜2日で発送致します。御理解ある方のみご購入お願い致します。#ポケモンカード#シュリンク付き#box
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