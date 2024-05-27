電子キーボード ピアノ スタンド 三角Z型 高さ7段階調節 キーボード台

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ご覧いただき、誠にありがとうございます☺️★在庫限り❣️★新品未使用(検品\u0026撮影のため開封はしています)★送料無料❣️★即購入OKです❣️★フォロー割あります❣️#CHIZUショップ商品一覧✾✾✾✾✾✾✾✾商品説明✾✾✾✾✾✾✾✾✾色:黒材質:高硬度スチール製【安定性に優れた三角Z型キーボードスタンド】三角構造のサポートで設計されており、安定性が格段に向上しています。更に、ピット型のゴム製滑り止めフットマフが付属しており、滑り止め性能を向上させ、演奏時にぐらつくことがありません。【高硬度スチール製\u0026厚みの増しデザイン】高硬度スチール製で作られ、サポートアームの厚みを増したため、スタンドの耐荷重と耐久性を大幅に向上させ、耐用年数がアップします。【57~80cm高さ7段階調節可能】スタンドの高さが57~80cmの7段階に自由に調整可能で、大人から子供まで適用されます。自分に合った高さに調節ができます。【簡単に組み立て・収納】工具を使用しなくても、組み立てや持ち運びなどが簡単にできます。プル式の調節つまみを採用し、調節がより便利です。【多様な鍵盤楽器に幅広く適用】54/61/73/76/88鍵電子ピアノ/エレクトリックピアノ/シンセサイザー楽器など多様な鍵盤楽器に幅広く対応され、ご自宅内での演奏に限らず、屋外の演奏、社交団体の練習、野外コンサートなど様々な場所に適用します。その他にも多数商品販売しております❣️#CHIZUショップ商品一覧33331111