ESP フェンダー ストラトキャスター レフティ

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タイプ...ストラトキャスタータイプシリーズ...ESPESPフェンダーストラトキャスター30年位前に大阪のシエルドンギターでノリで一番良いボディがあればオーダーするでライトウエイトのホワイトアッシュ木材だけで24万です音はダーク過ぎずファットな最近の音楽にも合う音です少し枯れが欲しかったので安いネックとりあえず着けております。ガンガン弾き込んだ天然レリックです。スキャロップラッカー塗装ピックアップは初期のHS-3センターはダミーです。通電確認済。部品ばらして洗浄済ストラップピン着けますので音は最高に良いですオリジナルソフトケースを梱包材がわりの発送OKの方で宜しくお願い致します。猫がガリガリしてます。どうしても古い機器ですので、サビや汚れキズなど出ています。NC/NRにてご理解の上よろしくお願い申し上げます。