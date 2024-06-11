重光葵　外務大臣　掛け軸　書　戦前　大日本帝国　美術品　骨董　アンティーク　昭和

本物保証、真筆保証。戦前の東條内閣、小磯内閣で外務大臣を務め、ポツダム宣言受諾の折は日本側の全権を任され、戦後の鳩山内閣においても副総理を務めた昭和政界の重鎮、重光葵の掛け軸。中華民国に大使として赴任していた頃より\"向陽\"の書名を使用。中国語では葵がひまわりを意味することから、太陽に向かうというこのペンネームを気に入っていたと伝わる。昭和10年代、1940年前後の作品か。漢詩・漢文、印鑑や筆跡等も鑑定済。表具は唐草紋様(牡丹唐草？)。虫食い、破れ等なし、直径約2m。七言二句(七言絶句の著名なものの中から二句だけを抽出したもの、重光葵は駐華大使だった頃に好んで書いた)。端には「向陽先生書」との一文と、元となった七言絶句の出典メモ書きか。可能な限りすぐ発送します(郵便局開局の平日)。基本的には定形外、大きい場合はレターパックにての発送です。定形外は平日のみ郵便局が配達します。多忙のため管理番号のお知らせ等、必要な時以外は基本的に無言取引となります。メッセージ等も不要です。値段は送料・梱包費用込ということをご考慮ください。



重光葵 外務大臣 掛け軸 書 戦前 大日本帝国 美術品 骨董 アンティーク ...



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