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CTK-2200
商品番号 K60578709597
商品名

CTK-2200
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASIOの電子キーボードです。電子ピアノを購入し不要となったため出品いたします。動作全く問題ありません。※写真撮影の際にアダプターを落としてしまい、少し割れてます（動作に支障ありません）#電子ピアノ#電子キーボードCASIOCTK-2200カシオ計算機#カシオ計算機#CASIOCTK_2200種類···キーボード・シンセサイザー
http://narcologia.ru/goods/conception394857.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce191855.html
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