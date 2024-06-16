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商品詳細
CASIOの電子キーボードです。電子ピアノを購入し不要となったため出品いたします。動作全く問題ありません。※写真撮影の際にアダプターを落としてしまい、少し割れてます（動作に支障ありません）#電子ピアノ#電子キーボードCASIOCTK-2200カシオ計算機#カシオ計算機#CASIOCTK_2200種類···キーボード・シンセサイザー
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http://narcologia.ru/goods/reproduce191855.html
http://narcologia.ru/goods/organization282362.html
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カシオ 電子キーボード 61標準鍵 ベーシックタイプ CTK-2200
CTK-2200 | ベーシックキーボード | 電子楽器 | CASIO
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