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- S126-5 南口閑粋 乾山秋篠森 茶碗 茶道具 共箱付 未使用 S
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商品詳細
商品をご覧頂きありがとうございます。南口閑粋作、乾山秋篠森茶碗になります。◆サイズ（約）◆・高さ：7.7ｃｍ・直径：12ｃｍ◆付属品：共箱未使用になります。綺麗な状態です。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/secretarial731416.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit750586.html
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