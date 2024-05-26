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【Tier4チャンネル考案】悪リザードンex 構築済みデッキ
商品番号 R61582148779
商品名

【Tier4チャンネル考案】悪リザードンex 構築済みデッキ
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 3,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Tier4チャンネル考案悪テラスタルリザードンex構築済みデッキ悪リザードンデッキ　リザードンデッキ　テラスタルリザードンポケモンカード、テラスタルリザードンexの構築済みデッキ60枚セットです。3枚目の画像の物をお送りさせていただきます。※最新のレギュレーションに対応した構築済みデッキです【内容】アルセウスVstar2アルセウスV2リザードンex悪テラスタル3ヒトカゲまるやけ3かがやくリザードン1ビッパ2ビーダル2ミュウ1マナフィ1バトルVIPパス4ハイパーボール4キャプチャーアロマ2ふしぎなアメ4あなぬけのヒモ1すごいつりざお1ともだちてちょう1リベンジパンチ2アクロマの実験3ナンジャモ3セレナ1ボスの指令3ボウルタウン2マグマの滝壺1崩れたスタジアム1ダブルターボエネルギー2基本炎エネルギー8ハイパーマットの赤スリーブに入れ、折れ濡れ対策をして匿名配送で発送致します。取り違えトラブル防止の観点から返品はお受け致しかねます。パック開封後すぐにスリーブに入れているため、目立つ傷等はありません。即購入可能です
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