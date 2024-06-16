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茶道具☆松楽造　赤楽茶碗　「銘　常磐」　大徳寺箱書　共箱
商品番号 D64635766305
商品名

茶道具☆松楽造　赤楽茶碗　「銘　常磐」　大徳寺箱書　共箱
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

松楽造　赤楽茶碗　「銘　常磐」　大徳寺箱書き有り　共箱　共布　紙箱有り　になります。試し使い程度で、長らく自宅保管しておりました。サイズは　約直径12cm高さ8cmです。目立ったキズや汚れは見当たりませんが、使用による僅かな擦れ等はご容赦下さい。また、共箱には保管による僅かな擦れなどみられます。ご理解の上、どうぞ宜しくお願いします。種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/subtropical131901.html
http://narcologia.ru/goods/ordering402979.html
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