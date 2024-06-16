茶道具☆松楽造 赤楽茶碗 「銘 常磐」 大徳寺箱書 共箱 ...

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商品詳細
松楽造 赤楽茶碗 「銘 常磐」 大徳寺箱書き有り 共箱 共布 紙箱有り になります。試し使い程度で、長らく自宅保管しておりました。サイズは 約直径12cm高さ8cmです。目立ったキズや汚れは見当たりませんが、使用による僅かな擦れ等はご容赦下さい。また、共箱には保管による僅かな擦れなどみられます。ご理解の上、どうぞ宜しくお願いします。種類...茶道具
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