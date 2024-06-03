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【期間限定値下げ】山本光汰 アクリルスタンド アクスタ フォンタブ
商品番号 A72127750714
商品名

【期間限定値下げ】山本光汰 アクリルスタンド アクスタ フォンタブ
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 5,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KIDPHENOMENONデビューシングルWheelieFC限定完全受注生産品のアクリルスタンドとフォンタブ山本光汰ver.の2点セットです。今では販売していない貴重なものになります。新品未使用、未開封です。在庫アクスタ、フォンタブ共に2個ずつあるためお求めの方は購入前にコメントにてお伝えください♪お探しの方に届きますように(ᐡᴗ̫ᴗᐡ)♡
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