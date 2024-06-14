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吉向焼　柏皿　向付
商品番号 Q49205406235
商品名

吉向焼　柏皿　向付
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 10,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

吉向焼の楽焼柏皿です。おそらくは楽吉左衛門の写しだとは思いますが、裏千家お抱えの窯なので上手いです。あまりこの向付も出回ってないのでこの機会にどうぞ。数が中々揃わないので出品いたしました。
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