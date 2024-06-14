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向付の世界 向付の世界

吉向焼の楽焼柏皿です。おそらくは楽吉左衛門の写しだとは思いますが、裏千家お抱えの窯なので上手いです。あまりこの向付も出回ってないのでこの機会にどうぞ。数が中々揃わないので出品いたしました。