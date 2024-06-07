絵画　シルクスクリーン版画　シ―ト

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シルクスクリーンの版画でヒロ・ヤマガタが制作した絵「リバーサイド ... シルクスクリーンの版画でヒロ・ヤマガタが制作した絵「リバーサイド ...

英国のリー・クルー（LeeCrew）と言う作家のシルクスクリーン版画 シ―トです（額装品ではありません）。 ブルー オ−シャン（BlueOcean）と言う作品の限定１５０枚の２５番です。 画面サイズは約縦４１ｘ横６４ｃｍです。 もちろんサイン、ナンバリングはございます。簡単な作家略歴はお付けします。なにかご不明な点等がございましたら、何でもお気軽にお問い合わせください。この作品が気に入っていただいた方にもらって頂ければと思っています（^⁠_⁠^）額装に関して：額装をご希望でしたら、メルカリ取引の完了後、ご相談いただければ業者価格実費でお承りいたします。この作品の場合サイズ的に10000円ぐらいからになると思います。ご予算等をお聞きして「おまかせ」額装も承ります。額装価格は額竿やマット等の仕様によって変わってきますので、ご希望をお聞きして対応させていただきます。主題...抽象種類...シルクスクリーン