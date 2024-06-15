※他サイトに悪質な無断引用転載画像及び販売サイトが横行しているようです。必ずメルカリのサイトからご購入ください。⚠️警告 詐欺サイトが多数あります。 どうぞお気をつけ下さい。ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・韓国京畿道利川三寶窯1970年代頃の作品と思われます。茶碗サイズ 口径:約￼11.6cm 高さ:約10.8cm共箱はありません。自宅保管品の古いものですので、画像をよくご覧いただき、ご納得の上、ご理解のある方のみご購入ください。#對州窯#高麗茶碗#高麗陶磁#茶道具#アンティーク#コレクション#展示#古民家#ギャラリー#古美術



対州窯 写立鶴茶碗 京畿道利川三寶窯 韓寶蘭 作 - 陶芸



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