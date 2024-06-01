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Valmuer×BE@RBRICK 第二弾 限定コラボ ぬいぐるみ　誕生日
商品番号 V15891821489
商品名

Valmuer×BE@RBRICK 第二弾 限定コラボ ぬいぐるみ　誕生日
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 6,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BE@RBRICKValmuerBabycandy100%\u0026400%。Valmuer×BE@RBRICKの第二弾企画限定コラボ新品未使用未開封になります。抽選で当たりました。定価19800円。内容:着ぐるみタイプとフロッキータイプのセットサイズ:着ぐるみタイプ高さ:約29cmフロッキータイプ高さ:約7cmレディースアパレルブランドValmuer/ヴェルムーアのファウンダー・クリスティン•ウェイ(ChristineWei)氏。彼女自身、グローバルなバッグボーンを持ち、世界の著名なクリエイター・タレント・モデルとの親交がある。ファッションを通してこれまで数々の商品コラボレーションを企画、販売してきた経験を踏まえファンの皆さんに感謝の意を込めてValmuer×BE@RBRICKの第二弾の限定コラボアイテムが発売決定。前回の第一弾も即完売してしまったアイテムで今年は可愛いキャンディブルーカラーでその名も「Babycandy/ベイビーキャンディ」。食べてしまいたいほどに可愛い着ぐるみタイプが大好評です!
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate339648.html
http://narcologia.ru/goods/calling266350.html
http://narcologia.ru/goods/traverse552626.html

Valmuer×BE@RBRICK 第二弾 限定コラボ ぬいぐるみ　誕生日
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