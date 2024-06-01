Valmuer×BE@RBRICK 第二弾 限定コラボ ぬいぐるみ　誕生日

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商品詳細
BE@RBRICKValmuerBabycandy100%\u0026400%。Valmuer×BE@RBRICKの第二弾企画限定コラボ新品未使用未開封になります。抽選で当たりました。定価19800円。内容:着ぐるみタイプとフロッキータイプのセットサイズ:着ぐるみタイプ高さ:約29cmフロッキータイプ高さ:約7cmレディースアパレルブランドValmuer/ヴェルムーアのファウンダー・クリスティン•ウェイ(ChristineWei)氏。彼女自身、グローバルなバッグボーンを持ち、世界の著名なクリエイター・タレント・モデルとの親交がある。ファッションを通してこれまで数々の商品コラボレーションを企画、販売してきた経験を踏まえファンの皆さんに感謝の意を込めてValmuer×BE@RBRICKの第二弾の限定コラボアイテムが発売決定。前回の第一弾も即完売してしまったアイテムで今年は可愛いキャンディブルーカラーでその名も「Babycandy/ベイビーキャンディ」。食べてしまいたいほどに可愛い着ぐるみタイプが大好評です!
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate339648.html
http://narcologia.ru/goods/calling266350.html
http://narcologia.ru/goods/traverse552626.html
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Valmuer × BE@RBRICKの第二弾企画限定コラボアイテム 「Baby candy ...
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