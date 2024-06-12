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ワントーン　OTK-37M 37mini鍵盤 キーボード　新品未使用未開封
商品番号 P98697087216
商品名

ワントーン　OTK-37M 37mini鍵盤 キーボード　新品未使用未開封
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用未開封です！ブラックです！ホワイトもありますので、お選びください。ONETONEワントーン電子キーボードミニ37鍵盤LEDディスプレイ搭載USB-MIDI対応日本語表記OTK-37M/WHPK(USBケーブル付き)100種類のサウンド＆リズム！30曲のソング！コンパクトなボディーに、バラエティー豊かなサウンド＆リズム、幅広いジャンルのデモソングを収録。■100サウンドピアノをはじめとした鍵盤楽器はもちろん、ギターやバイオリン等の弦楽器、トランペットやフルート等の管楽器、打楽器、シンセ、効果音まで、鳴らすだけで楽しいバリエーション豊かなサウンドを100種類収録。■100リズム基本となる8ビート・16ビート以外にも、三拍子やシャッフル等様々なリズムを100種類収録。ロック、ファンク、Ｒ＆Ｂ、ジャズ、ラテン、ワルツ等、幅広い音楽ジャンルに対応、軽快なリズムで演奏を盛り上げます。■30リズム「エリーゼのために」や「モーツァルトピアノソナタ」等のクラシック定番曲、「幸せなら手をたたこう」や「メリーさんのひつじ」等の誰もが知っている童謡、クリスマスソング等30曲収録。
http://narcologia.ru/goods/choice611285.html
http://narcologia.ru/goods/organization57262.html
http://narcologia.ru/goods/recycling810914.html

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