ストラトタイプ ラメ入り ボディのみ　Bacchus

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商品詳細
ストラトタイプのボディです細かい傷多々ありますジャンク品扱いでよろしくお願いしますタイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッド値下げ可能です
http://narcologia.ru/goods/recuperation411421.html
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