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ストラトタイプ ラメ入り ボディのみ　Bacchus
商品番号 J56790217353
商品名

ストラトタイプ ラメ入り ボディのみ　Bacchus
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 2,400 円
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商品詳細

ストラトタイプのボディです細かい傷多々ありますジャンク品扱いでよろしくお願いしますタイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッド値下げ可能です
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