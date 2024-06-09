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掛け軸 桂月 南天に雀 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
商品番号 Y59182935881
商品名

掛け軸 桂月 南天に雀 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 9,114 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸桂月南天に雀絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）336×1236ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　桂月　南天　雀　難を転じる　掛け軸　掛軸　骨董　日本画　絵画　絵師　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート　茶道具　茶掛け　値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#桂月#南天に雀#難を転じる#難転#福寿#南天福寿#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物
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