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オーボエリード　チューブ　シャンタン2番5本セット
商品番号 D12365432614
商品名

オーボエリード　チューブ　シャンタン2番5本セット
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 1,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オーボエリードチューブです。47mmです。日本の楽器店では、あまり扱いがありません。バランスの良いチューブです。種類...オーボエアクセサリー・パーツ...リード
http://narcologia.ru/goods/Sydney826149.html
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