龍村美術織物「祇園祭之図」美品

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商品詳細
「祇園祭」をモチーフに織られた龍村美術織物の壁掛けです。色彩が美しく、華やかな雰囲気を感じます。しっかりした木製の額に入ってます。500×620×40傷などない美品ですが、中古品のため神経質な方はご遠慮ください。質問や画像の追加など、遠慮なくお申し付けくださいませ。8/20お値段見直しました。
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