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森夏男作『華』Sサイズ　B4
商品番号 P74811981542
商品名

森夏男作『華』Sサイズ　B4
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 8,250 円
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商品詳細

森夏男　作者本人からの出品になります。B4(257×364)ジクレー、額縁付、直筆サイン、落款、エディションナンバー入り略歴日本大学芸術学部美術学科、元グラフィックデザイナー、元公立学校美術教師、宇都宮市民芸術祭奨励賞、国際芸術栄誉賞、オルセー世界芸術遺産作家認定、第27回オアシス2022大阪市教育長賞
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