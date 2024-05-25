Vincent Bach ヴィンセント バック 4G 太管 マウスピース

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ご覧いただきありがとうございます！ヴィンセントバックのトロンボーン・ユーフォニアム用マウスピース4Gです。こちらは全体銀メッキに、リムとカップ、スロートに金メッキを施したモデルです。金メッキならではの柔軟性に溢れる滑らかな口当たり、更には息の流れもよりスムーズになり、きめ細やか音色に変わります。使用に伴う傷はございますが、全体的にはきれいだと思います。中古品であることにご理解いただける方のご購入をお待ちしております。