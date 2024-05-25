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Vincent Bach ヴィンセント バック 4G 太管 マウスピース
商品番号 O56169869977
商品名

Vincent Bach ヴィンセント バック 4G 太管 マウスピース
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！ヴィンセントバックのトロンボーン・ユーフォニアム用マウスピース4Gです。こちらは全体銀メッキに、リムとカップ、スロートに金メッキを施したモデルです。金メッキならではの柔軟性に溢れる滑らかな口当たり、更には息の流れもよりスムーズになり、きめ細やか音色に変わります。使用に伴う傷はございますが、全体的にはきれいだと思います。中古品であることにご理解いただける方のご購入をお待ちしております。
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