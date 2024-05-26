【新品未開封】ポケモンカード VSTARユニバース 1BOX 10パック

※値下げ不可※商品説明とプロフィールをお読みの上ご購入お願いします。【商品名】ポケモンカードVSTARユニバース1BOX10パック【状態】新品未開封【商品説明】外箱から出して中身の10パックのみの発送となります。外箱は発送致しません。【発送方法】・ネコポス#ポケモンカードゲーム#ポケカ#ブイユニ#ブイスターユニバース#Vユニ#ソード\u0026シールド#ハイクラスパック#拡張パック#ピカチュウAR



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