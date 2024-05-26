ホットトイズ　コスベイビー　アイアンマン　マーク50\u0026マーク85 \u0026トニー

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ご覧頂きありがとうございます。ホットトイズ コスベイビーアイアンマンマーク50アイアンマンマーク85アヴェンジャーズエンドゲーム トニー３点セット箱のまま暗い部屋で飾っていましたがコレクション整理のため出品致します。未開封なので中身の初期不良は未確認となっております。箱はアイアンマンマーク50のみ少し折れがあります。※写真5枚目を必ずご確認ください！他には目立つ大きな傷や折れは見当たりませんが見落としがあった場合はご容赦ください。完璧を求める方、神経質な方はご遠慮願います。また、急なキャンセルや返品はすり替え防止の観点から対応致しかねます。よくご検討のうえ購入ください。コメントや値下げ交渉のやり取りの途中であっても、先に購入された方を優先させていただきます。ご了承ください。お品物をなるべく速やかに受取、評価をお願い致します。もしもお届け予定日に受け取れない場合はご一報ください。連絡がつかないと心配になるのでよろしくお願い致します。