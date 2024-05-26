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ROLAND　GA-30　ジャパンヴィンテージ　ギターアンプ
商品番号 B60272012107
商品名

ROLAND　GA-30　ジャパンヴィンテージ　ギターアンプ
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ROLAND　GA-30　ジャパンヴィンテージ　ギターアンプ■商品説明■品名:RolandGA-30出力：30Wスピーカー：30cmインプットジャック：High、Low外部接続ジャック：ReverbFootSwitch、Headphoneコントロール:Volume、Treble、Base、Reverb、Distortionサイズ：485x430x200cm重量：約10kg付属品：ありません。本体のみです。目立たない程度の汚れありますが、大きなダメージの無いお品ですよ。写真を参考にしてください。音出し確認済み★70年代後半〜80年代前半にかけて販売されていたオールドギターアンプRolandGA-30になります。とても綺麗なクリーンサウンドでリバーブも良く効きます。他にディストーションも装備されていますが歪みは弱めで、軽いクランチサウンドといったところでしょうか。
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