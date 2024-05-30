Fender pickup付きピックガード

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商品詳細
2010年製アメリカンスタンダードに付属していたピックガードとpickupになります。prewiredとそのまま交換したので配線もそのままになっています。取り外す前にノブのガリなどもなく動作良好でした。あくまで知識がある方が購入していただけたらと思います。商品の性質上返品もお断りさせて頂きます。ケースはprewiredのケースに入れて発送します。以下補足です。https://stratocasterdesign.com/index.php/pickup-information/fender-single-coil-pickups/#AMERICAN_STANDARDこちらのページで見る限り56205(ネック)、56206(ミドル)、56207(ブリッジ)となっているのでTexメックスと同様のピックアップになっているようです。他ブリッジに近い方のTONEノブは10でカチッとロックされるような仕様になっています。#ピックガード#fender
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