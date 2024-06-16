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ふりそで　SR
商品番号 Q74864248533
商品名

ふりそで　SR
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あくまでも素人目線ですが右下にかなり小さな白かけがある程度で状態は良いと思います。多少のお値下げは考えていますのでぜひコメントよろしくお願いします。ボックスパックシングル···シングルレアリティ···SR
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