あくまでも素人目線ですが右下にかなり小さな白かけがある程度で状態は良いと思います。多少のお値下げは考えていますのでぜひコメントよろしくお願いします。ボックスパックシングル···シングルレアリティ···SR







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