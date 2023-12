ファンコ】ポップ！映画アイコン ビニールフィギュア E.T.花とともに ...

観覧ありがとうございます。只今フォローさん割引き実施中です^_^#SDGs古着☆プロフ☆のの☆スムーズ対応フォローしていただいた方に100円引き致します。1~2日で発送即購入OK早い者勝ちコメントなし購入OK送料無料^^商品紹介★アメリカ直輸入★FUNKOのPOPフィギュアアメリカのTOYメーカーFUNKOのからムービーキャラシリーズのビニールフィギュアです♪POP!特有のデフォルメされたデザインがとってもCuteな【E.T.】1982年スティーブン・スピルバーグ監督の大ヒット映画『E.T.』のポップフィギュア。E.T.は実は植物学者で、映画でも植物と特別なつながりがあると分かるシーンがありますね。宇宙船が迎えに来てお別れでエリオットが花を贈るシーンはお涙モノです~商品詳細サイズ・容量【サイズ】パッケージ:W115/D90/H160mmフィギュア:約H90mm



