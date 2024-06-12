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- 送料込【逢絢亭】茶道具 香合 萩焼 柿香合 １２代 田原陶兵衛 共箱入り
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商品詳細
まずはプロフィールをご覧ください。こちらは、萩焼の香合になります。作者は、１２代の田原陶兵衛さんです。柿香合になっていて、形や色合いなど、なかなか味わいのある香合です。正面も分かるようになっていて、合わせやすいかなと思います。大きさは、計測地点で、横幅が約５．５ｃｍ、縦幅が約５．５ｃｍ、高さが約４．８ｃｍで付属品は共箱です。本体に目立った傷や汚れ、当たりや欠けなど無く綺麗な状態です。研修会やお茶会にすぐに出して頂ける状態です。
http://narcologia.ru/goods/Sydney863549.html
http://narcologia.ru/goods/Addict868618.html
http://narcologia.ru/goods/encourage499172.html
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