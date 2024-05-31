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Vincent Bach CORP. 1 1/2CGP トランペットマウスピース
商品番号 R21431533566
商品名

Vincent Bach CORP. 1 1/2CGP トランペットマウスピース
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 3,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値引き最終8/15(お値引きは、ここまでとさせていただきます。)バックトランペットマウスピースCORP.(ドット)の11/2Cサイズ(ワンハーフC)の金メッキ仕上げ約30年前の製作品です。オリジナルのメッキのままですので全体に薄くなっています。リム、シャンク部分にメッキのぷつぷつがあります。CORP.の11/2Cでオリジナルの金メッキは出回る機会は少ないかと思います。除菌洗剤でクリーニング済みです。箱はありませんが、安全にパッケージしてお送りします。
http://narcologia.ru/goods/stair133500.html
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マウスピース ： Bach | 野中貿易

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