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- Vincent Bach CORP. 1 1/2CGP トランペットマウスピース
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商品詳細
お値引き最終8/15(お値引きは、ここまでとさせていただきます。)バックトランペットマウスピースCORP.(ドット)の11/2Cサイズ(ワンハーフC)の金メッキ仕上げ約30年前の製作品です。オリジナルのメッキのままですので全体に薄くなっています。リム、シャンク部分にメッキのぷつぷつがあります。CORP.の11/2Cでオリジナルの金メッキは出回る機会は少ないかと思います。除菌洗剤でクリーニング済みです。箱はありませんが、安全にパッケージしてお送りします。
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