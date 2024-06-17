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- (全2点セット) 青石 鶴 花瓶 壷 青石作 高麗青磁 網目 網透かし 鶴
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商品詳細
青石 花瓶 2点セットです。アルコール除菌済みです。最後の画像をご覧頂けたら分かりますが壺の一部が欠けました。くっつけると一応元通りにはなります。ご理解の上ご購入下さい。(サイズ)1枚目の画像 左 高さ約 32センチ1枚目の画像 右 高さ約 31センチ(素人採寸のため多少の誤差あります)よろしくお願いします！#アンティーク#レトロ#インテリア#置物#骨董品#ヴィンテージ#ビンテージ#陶芸#工芸品#古美術#陶磁器#花瓶···壺
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