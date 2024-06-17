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(全2点セット) 青石 鶴 花瓶 壷 青石作 高麗青磁　網目　網透かし　鶴
商品番号 P69762144863
商品名

(全2点セット) 青石 鶴 花瓶 壷 青石作 高麗青磁　網目　網透かし　鶴
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 3,003 円
在庫状況 あり

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商品詳細

青石　花瓶　2点セットです。アルコール除菌済みです。最後の画像をご覧頂けたら分かりますが壺の一部が欠けました。くっつけると一応元通りにはなります。ご理解の上ご購入下さい。(サイズ)1枚目の画像　左　高さ約　32センチ1枚目の画像　右　高さ約　31センチ(素人採寸のため多少の誤差あります)よろしくお願いします！#アンティーク#レトロ#インテリア#置物#骨董品#ヴィンテージ#ビンテージ#陶芸#工芸品#古美術#陶磁器#花瓶···壺
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