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- 【ヴィンテージ品❣️】備前焼 宝瓶 香山窯
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商品詳細
◎お値下げ❣️◆父のコレクションです。父は備前焼がとても好きで、備前市の窯元まで行って直接購入していました。知人を通じて入手できた作品もあったようで色々集めていたので、レアなものがあるかもしれません。こちらは3０〜4０年ぐらい前？（もっと古いかも？）に購入したのではないかと思います。◆ヴィンテージ独特の深い味わい、備前焼ならではの風情があります。✨✨◆インテリアとして飾るだけでも映えると思います❣️全長 約10.8×8×蓋除いた高さ6㎝内側に剥がれがありますが水漏れはしません（確認済）。長期保管のため評価の厳しい方は購入しないで下さい。◎お値下げ不可#備前焼#食器#インテリア#ヴィンテージ#宝瓶#アンティーク#香山#急須#ほうひん#煎茶#骨董品
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備前焼 宝瓶 香山窯
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備前焼 宝瓶 香山窯
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