美品　沖縄三線　和楽器　本蛇皮　ソフトケース付き　初心者　入門用

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商品詳細
沖縄 三線本蛇皮です。こちら中古品になりますが、目立った傷や汚れはなく、綺麗な状態です。本体、収納袋、三線糸2号2つ、カラクイ3個、ストラップ、三線入門本が付属しています。全長 約80cmです。弦楽器
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