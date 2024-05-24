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美品　沖縄三線　和楽器　本蛇皮　ソフトケース付き　初心者　入門用
商品番号 J90659327067
商品名

美品　沖縄三線　和楽器　本蛇皮　ソフトケース付き　初心者　入門用
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 11,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沖縄　三線本蛇皮です。こちら中古品になりますが、目立った傷や汚れはなく、綺麗な状態です。本体、収納袋、三線糸2号2つ、カラクイ3個、ストラップ、三線入門本が付属しています。全長　約80cmです。弦楽器
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