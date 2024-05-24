MONO ( モノ ) / M80 DUAL BASS CASS

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型番：MONO(モノ)/M80DUALBASSCASS■付属品 本体。【状態】☆バッグを閉じる時に両端にあるチャックの片方がしまらない箇所があります。2本収納する際に使い勝手に少し不自由を感じますが、ギグバックとしての役割はしっかりと果たせます。★移動や時間の経過による擦れと傷による使用感はあります。★人の手に渡ったものではありますので気になる方は購入をお控え頂きますようにお願い致します。【情報】M80は超軽量ながらハードケース並みの保護力を実現。ケース外部には軍用レベル並みの高い耐久性を誇る素材を使用し、内部にはビロードのような手触りの生地を使用。大事な楽器を衝撃から守りながら、塗装面を傷つけることもありません。楽器ケースに軽さと丈夫さを求めるミュージシャンへの最高のソリューションとなるようデザインされたケースです。■エレキベース用ギグバッグ■2本用■ジェットブラック■内部寸法長さ 121cm(48インチ)横幅 ボディ上部 31cm(12.5インチ)、ボディ下部 36cm(14.5インチ)深さ 10cm(4インチ)/片側 5cm(2インチ)重さ 3kgアクセサリー・パーツ···ケース