【真作】岩垣翠城/七言二句/二行書/風月句/掛軸/名家伝来/AA-304

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【真作】【参考】岩垣翠城 岩垣翠城は鳥取の人で、名は壽太郎、号を翠城と称し、鈴木翠軒や上田桑鳩らに師事し、山陰書道研究所会長を務めて『書樂』を創刊し、全山陰書道連盟初代会長・毎日書道展漢字部参与・書道芸術院顧問等を歴任した、教育書道家である。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に多少の汚れシミ、多数の糊シミあります。表装は概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 204cm× 幅 58cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。