◼️ Souldier straps / NY Peace Dove Black



Souldier Ace Replica straps NY Peace Dove/Black ギターストラップ



Souldier Ace Replica Straps ソルジャー ギター ストラップ NY Peace Dove Black VGS343



Souldier Ace Replica straps NY Peace Dove/Black ギターストラップ ...



NY Peace Dove Black



Souldier Ace Replica straps NY Peace Dove/Black ギターストラップ ...



Amazon | Souldier Ace Replica Straps ソルジャー ギター ストラップ ...



Amazon.co.jp: Souldier [ソルジャー] NY Peace Dove BR ...



Souldier Ace Replica straps NY Peace Dove/Black ギターストラップ ...



Souldier GS0343BK02BK60 Young Peace Dove Black White Guitar Strap ...



Amazon.co.jp: Souldier VGS1026 Ace Replica straps NY Peace Dove ...



Souldier



Souldier



Souldier Torpedo Young Peace Dove Black – Dirk Witte



Souldier



Amazon.co.jp: ACE エース ギターストラップ -Peace-Dove- ACE-6 ...

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/【最初にお読みください♪】価格は常に上下させております^^;なので、ご購入の意思のある方はある意味安心せず^^;その場でご納得する価格でしたらすぐにご購入される事をオススメします^^気まぐれで価格を上げる場合がありますので…_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/以前、新品で購入し⇒所有のLesPaulに試着程度に付けていたものです。状態は良いと思います。柄と色がめちゃいいジャガードストラップです。SouldierAceReplicastrapsNYPeaceDove/Blackギターストラップソルジャーストラップ70年代のAceStrapのレプリカストラップこのストラップと言えば、私的には奥田民生、ニールヤングを思い出します♪幅:50mm最長:1430mm（ストラップピン穴間寸法）【商品の説明】ソルジャーAceReplicastrapsNYPeaceDove/Blackギターストラップです。ソルジャーは、シカゴのハンドメイド・ストラップメーカーです。素材にこだわり、見た目、実用性ともに優れたストラップを提供します。シカゴ製のSouldierAceReplicaStrapsは、70年代のAceStrapのレプリカストラップです。AceStrapと言えば、70年代に数多くの伝説のプレイヤーが使用し、今でも愛用者が多い逸品です。これらレプリカモデルは、当時と同じヴィンテージ生地を表地に、裏地にも当時に模してビニールレザーを使用しています。勿論タブの形や色も当時の物を完全に再現しています。70年代当時と同じ風合いをこの機会に是非ご堪能下さい。ニール・ヤング使用と同タイプのストラップ。AceStrapのレプリカです。ヴィンテージ生地を表地に、裏地にはビニールレザーを使用しています。勿論タブの形や色も当時の物を完全に再現しています。こちらのテイストがお好きな方、こちらの機会にいかがでしょうか。中古品としてご理解いただける方のご購入宜しく御願い致します。ノークレームにてお願いします。喫煙環境なし、子供なし、ペットなしです。よろしくお願いします。