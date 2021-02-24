マーベルレジェンド　スパイダーマン\u0026エレクトロ

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商品詳細
マーベルレジェンドのスパイダーマンとエレクトロの6インチフィギュアです。MARVELへの興味が少し薄れてしまったため手放すことにしました。2体ともに2017年に渋谷109でハズブロがポップアップストアを出していた際に購入しました。どちらも完全未開封で箱のまま飾っておりました。6年前ということもあり箱に多数傷があります。バラ売りは値下げは考えてはいません。また仕事の都合で発送が遅くなりますが、ご了承ください。よろしくお願いいたします！
http://narcologia.ru/goods/housekeeper25509.html
http://narcologia.ru/goods/displease904931.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral335732.html
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