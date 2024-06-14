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KAMAKA ウクレレ
商品番号 J46650625527
商品名

KAMAKA ウクレレ
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 21,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KAMAKAのパイナップル型HP-1のUSEDハワイアンコアボディ、ハワイアンコアネック、ハワイアンコア指板・ブリッジ、35mmナット幅、345mmスケールペグはgotoh製に交換済です。愛らしいパイナップルの形状からコロコロとしたカマカらしい癒しのサウンドを奏でます。オリジナルチュナーは調弦に苦労しますのでgotoh製にリペアショップで交換してもらいストレスなく演奏できます。薄ネック、ホワイトラベル、ゴールドデカールなど魅力のスペックです。少々傷はありますが概ねきれい状態かと思いますがあくまでも中古品なのでNCNRでお願いします。※ケースは無く写真の布のケースをお付けします。
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