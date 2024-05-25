鯉の図、松浦満、筆、肉筆画

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商品詳細
額幅７２ｘ６２センチ、島根県出身の日本画家です。
http://narcologia.ru/goods/stair981300.html
http://narcologia.ru/goods/reflector112564.html
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