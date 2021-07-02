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ダビド・ビジャ 直筆サイン
商品番号 S11007682567
商品名

ダビド・ビジャ 直筆サイン
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 1,750 円
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商品詳細

【最終値下げ！！】ヴィッセル神戸時代のサインです。2019年9月23日の公開練習かと思われます。遺品整理なので転売ヤーではございません。画像に写っています台座とカードも付属します。
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